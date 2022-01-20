Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor

Gaziantep'te son yılların en etkili kar yağışı sonrası adeta durma noktasına gelen hayat normale dönmeye çalışırken, karlı kaplı yolları açma çalışmaları sürüyor. Kentte buzlanma ve don riski uyarısı da yapılırken, yoğun kar yağışı esnasında araçlarını bırakmak zorunda kalan vatandaşlar ise araçlarını çıkarmaya çalışıyor.

Gaziantep'te iki gün önce etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etmişti. Yoğun kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında hayatın durma noktasına gelmiş, ana ve ara yollar karla kaplanmış, Gaziantep-Adana, Gaziantep-Şanlıurfa ve Gaziantep-Kilis otoyolları ulaşıma kapanması sonrası ise binlerce araç ve vatandaş mahsur kalmıştı. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kentte hayat normale dönmeye çalışıyor.

Kentte, yoğun kar yağışının ardından karlı kaplanan yolları açma çalışmaları dört bir yanda sürerken, buzlanma ve don riskinin yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren işine gitmeye çalışanları karla mücadele ederken, yoğun kar yağışı esnasında araçlarını bırakmak zorunda kalan vatandaşlar ise araçlarını bulundukları yerlerden çıkarmaya çalıştı.

Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kentteki ana arterlerin büyük kısmı temizlenerek ulaşıma açılırken, özellikle vatandaş yoğunluğunun yaşandığı bölgelerdeki kaldırımları temizleyerek buzlanma riskine karşı da önlem alındı. Yetkililer ise eksi 5 derece sıcaklık nedeniyle kentte yoğun don ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.