Gaziantep'te yoğun karla mücadele

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine yağış öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, zamanında müdahalede bulundu. 120 araç ve 300 personelle birlikte gece başlayan kar mücadelesi sabahta devam etti.

Hava tahminlerine göre, kentte aralıklarla yeni hafta başına kadar devam etmesi beklenen kar yağışı ve buzlanma için hazırlıklı davranan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışlar boyunca mücadelesini sürdürerek, hava şartlarının günlük hayata olumsuz yansımaması için tam kadro sahada yer aldı. Meteorolojinin uyarısının ardından 35 tuzlama robotu, 20 greyder, 27 bekoloder, 18 loder, 20 kamyonet ve 300 personel sahaya inerek, hazır bekledi. yağışın ardından erken müdahalelerde bulunan ekipler, müdahale için 13 bin ton tuz ve 550 ton solisyonu kar yağışlı bölgelerde kullanımı için hazır tuttu. Gece boyu Trafik Koordinasyon Merkezi'nden tüm Gaziantep'te kontrollerde bulunan iç ekipler, saha personellerini buradan koordine ederek müdahale gerektiren bölgelere hızlı ve doğru şekilde hizmet götürebilmeyi sağladı. Gelen bildirim ve vatandaş dönüşleri de değerlendirilirken aksama olmaksızın tüm noktalara erişildi. Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet veren karla mücadele ekipleri, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski taşıyan eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde de karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor. Başarılı çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, görev yerlerinde yeni bir yağış dalgası için hazır bekliyor.

Günün ilk ışıklarıyla beraber sosyal yardım ekipleri hastane, ana arter gibi yoğun bölgelerde sıcak çorba ikramlarında bulunuyor.