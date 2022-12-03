Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu

Gaziantep’te yağışlı havanın ardından yoğun sis etkili oldu.
Gaziantep'te yağışlı havanın ardından yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikte aksamalar oluştu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi. İslahiye ilçesinde yağan yağmurun ardından etkili olan sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler düşük hızla ilerleyebildi. İlçede trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba harcayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalarda durarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebildi.