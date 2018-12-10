Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor

Gaziantep'te gece saatlerinden beri etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Gaziantep'te dün gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Kentte sis nedeniyle yer yer göz gözü görmezken, hava ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak ilerliyor. Emniyet güçleri de görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.