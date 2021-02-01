Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Gaziantep'te sabanın erken saatlerinde meydana gelen sis kent merkezi başta olmak üzere şehrin genelinde etkili oldu. Özellikle D400 karayolu, Başpınar bölgesi ile Beykent taraflarında yoğunlaşan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düştü. Kentin üstünü bir örtü gibi kaplayan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sisten dolayı trafiğin ağır ilerlemesi bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşattı.

Sürücüler, sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp sis farı yakarak trafikte ilerledi.