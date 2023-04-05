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Gaziantep'te yol kesme, tehdit ve darp olayı firarisi yakalandı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen yol kesme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ile darp olayının failleri arasında yer alan ve aranması bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen yol kesme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ile darp olayının failleri arasında yer alan ve aranması bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran 2022 tarihinde Oğuzeli ilçesinde meydana gelen yol kesme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ile darp olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, yol kesme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ile darp olayının failleri arasında yer alan ve aranması bulunan Y.Ö. isimli şüpheli şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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