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Gaziantep'te yolcu servisi ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te yolcu servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Özkan idaresindeki 27 AIN 789 plakalı yolcu servisi ile Hüseyin Muhammed (60) yönetimindeki 27 UR 581 plakalı traktör çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesine göre traktör sürücüsü Hüseyin Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan servis sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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