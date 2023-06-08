Gaziantep'te yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin tarlaya girdiği kazada sürücü yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Karkamış Yurtbağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 NP 702 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak araziye düştü. Kazada sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.