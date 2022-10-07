Gaziantep'te yürüyen merdivenin kapakları çalındı

Gaziantep'te yayalara hizmet veren üst geçidinin yürüyen merdivenin metal kapaklarının çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı polislerin titizlik çalışması sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 3 kişi gözaltına alındığını bildirildi.

Yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.