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Gaziantep'te yürüyen merdivenin kapakları çalındı

Gaziantep’te yayalara hizmet veren üst geçidinin yürüyen merdivenin metal kapaklarının çalındı.

Gaziantep'te yayalara hizmet veren üst geçidinin yürüyen merdivenin metal kapaklarının çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı polislerin titizlik çalışması sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 3 kişi gözaltına alındığını bildirildi.


Yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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