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Gaziantep'te zehirlenen 6 köpek telef oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda 6 köpek zehirlenerek telef edilmiş halde bulundu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda 6 köpek zehirlenerek telef edilmiş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi kırsalındaki Olucak Mahallesi Aslanlıbeli Rüzgarlı Viraj mevkindeki ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar, zehirlenerek telef edilmiş ve kulak küpeleri kesilmiş 6 köpek buldu. Yapılan ihbar üzerine Nurdağı Kaymakamlığı harekete geçerken, İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili araştırma başlattı.


Hayvanseverler ise köpeklerin telef edilmesine tepki gösterdi.

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