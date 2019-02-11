Gaziantep'te zehirlenen 6 köpek telef oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda 6 köpek zehirlenerek telef edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi kırsalındaki Olucak Mahallesi Aslanlıbeli Rüzgarlı Viraj mevkindeki ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar, zehirlenerek telef edilmiş ve kulak küpeleri kesilmiş 6 köpek buldu. Yapılan ihbar üzerine Nurdağı Kaymakamlığı harekete geçerken, İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili araştırma başlattı.

Hayvanseverler ise köpeklerin telef edilmesine tepki gösterdi.