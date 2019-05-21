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Gaziantep'te zincirleme kaza: 11 yaralı

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.



Kaza, Gaziantep-Nizip karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Nizip ilçesi istikametine seyir halinde bulunan F.A. idaresindeki 21 AAE 044 plakalı otomobil, aniden yavaşladı. Arkasında seyir halinde bulunan N.M. yönetimindeki 27 ANR 46 plakalı minibüs, otomobile çarparak kontrolden çıktı. Yoldan çıkan minibüs, karşı yönden gelen ve sürücü öğrenilemeyen 27 Ç 3437 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada, araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

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