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Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirlime trafik kazasında ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirlime trafik kazasında ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Gaziantep-Nurdağı karayolu 40. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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