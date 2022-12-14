Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 17 yaralı

Gaziantep'te tırla iki halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi İpekyolu Çimento Kavşağı ile Mezarlık Kavşağı arasında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 27 L 7605 plakalı tır, önünde seyir halinde olan Kasım G. idaresindeki sarı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan halk otobüsü önünde seyir halinde olan Yusuf Y. kontrolündeki 27 H 153 plakalı mavi halk otobüsüne çarptı.

Tır sürücüsü kaçtı, 17 kişi yaralandı

Meydana gelen zincirleme kaza sonucu tır sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçarken, iki otobüste bulunan toplam 17 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.