İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Gaziantep’te gece geç saatlerde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Gaziantep'te gece geç saatlerde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.


Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Yavuzeli karayolu Bedir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 4 araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, karayolundaki ulaşım durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



1'i ağır 5 kişi yaralandı


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta sıkışan yaralılardan birini güçlükle kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Feci kazada yaralanan 1'i ağır toplam 5 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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