Gaziantep'teki 5 bin üniversite öğrencisi Rumkale'yi görecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü'yle Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nın iş birliğinde “Büyükşehir Belediyesi Gençlerle Projesi” kapsamında, 5 bin üniversiteli öğrencinin katılacağı Rumkale Gezisi'nin ilk iki turu gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi önünden hareket eden 250'şer kişilik üniversiteli öğrenci grupları, otobüslerle ilk olarak Nizip Zeugma Antik Kenti'ne götürüldü. Antik kenti rehber eşliğinde gezen gençler, geçmiş dönemlerden kalan tarihi kalıntıları gördü, şehrin tarihi hakkında detaylı bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesine ait feribotla gerek su altında kalan, gerekse gün yüzüne çıkarılan tarihi yerleşim yerlerini gezen gençler, yaklaşık 2,5 saat süren feribot turuyla unutulmaz anlar yaşadı. Tur sonrası, üniversiteli gençler, otobüslerle alınarak Gaziantep Üniversitesi'ne bırakıldı.

Karadağ: Gaziantep'teki hazineyi hep beraber keşfedeceğiz

Konuyla ilgili bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, “Büyükşehir Belediyemizin Rumkale gezisi, bizim için ayrı bir güzellik olmuştur. Üniversiteli öğrencilerle güzel bir şekilde başladığımız etkinlik, eminim ki olumlu sonuçlandı. Bu gezi, bizim için yol gösterici bir program olacak. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerimizin her alanında, her anında olmak istiyor. Bugün olduğu gibi bundan sonra da sizlerle beraber nice güzel organizasyonlara imza atacağız. Sizlerden gelen geri bildirimler, bizlere yol gösterecektir. Gaziantep'te müthiş bir hazine var, bu hazineleri hep beraber keşfetmek niyetindeyiz. Gezeceğiniz Aşağı Fırat Havzası'nda 50 kilometrelik bir alan var, biz bu alanla ilgili projelere devam edeceğiz” dedi.

Ceylan: amacımız Gaziantep'i tanıtmak

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatör Yardımcısı Ömer Faruk Ceylan da “Şehrimizde bulunan öğrencilere Gaziantep'i tanıtmak ve onların daha sosyal bir alanda daha sosyal bireyler olarak hareket etmelerini sağlamak, ayrıca tarihi ve kültürel alanlara ilgilerini arttırmak amacı ile bu projeyi başlattık. Üniversiteli gençlerimizle gezi sonrası süreçte de istişarelerimiz devam edecek. Onlarla beraber, bundan sonra neler yapabileceğimize yine genç arkadaşlarımızla karar vereceğiz” diye konuştu.

Ceylan, gençlere yönelik projelerin hazırlanmasında bir anne şefkatiyle yaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tüm imkânlarını seferber ettiği için teşekkür etti.

Öğrenciler memnun kaldı

Geziye katılan üniversite öğrencileri ise, bugüne kadar Gaziantep'i tanıma imkanını bulamadıklarını, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği “Büyükşehir Gençlerle Projesi” sayesinde kentin eşsiz güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bu projeyi, sınav sonrasında kendilerine verilen bir hediye olarak kabul ettiklerini aktaran gençler, gezilerin devam etmesini talep edip, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini ilettiler.