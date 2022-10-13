Gaziantep'teki camiler GES ile aydınlanacak

Ş tarafından hazırlanan projeyle, Yeşil Şehir Gaziantep'in camileri, güneş enerji santralleri (GES) aracılığıyla aydınlatılacak.

“Camiler GES ile Aydınlanıyor Projesi” protokolü Gaziantep Valisi Davut Gül, GBB Başkanı Fatma Şahin, GBB Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ayşegül Tekerekoğlu ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından imzalandı. Protokol ile kurulacak 6 megavatlık güneş enerji santrali ile tüm camilerde enerji ücretsiz olacak

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Gaziantep'teki camilerine enerji ihtiyacını karşılayarak bir projeye imza atıldı. “Camiler GES ile Aydınlanıyor” Projesi ile camilerin özellikle ısıtma ve soğutma maliyetlerini sıfırlayacak ve yeşil şehir Gaziantep'in temiz enerji kullanımını arttıracak yepyeni bir protokole imza atıldı. Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde, il müftülüğünün destekleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) iştiraklerinden GBB Enerji A.Ş'nin kuracağı güneş enerji santralleriyle camilere ücretsiz ve kesintisiz temiz enerji sağlanacak. Proje ile bugüne kadar camilerde vatandaşların ödediği elektrik faturaları artık santralin sağladığı enerjiyle temin edilebilecek. Gaziantepli yardımsever ve iş adamlarının da santral kurulumlarına destek vereceği projenin 6 ay gibi kısa bir sürede devreye alınması planlanıyor.

Yeşil şehrin yeşil camileri olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD'nin yeşil şehri olarak, gazi şehrin enerji ihtiyacını karşılayacak bir model geliştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Camilerle alakalı olarak yerini veriyoruz, camileri çok güzel yapıyoruz, cami sayısını arttırıyoruz. Başkanım bunun elektrik gideriyle ilgili kısımda sorun var. Bunu ne yapacağız deyince, Yeşil Cami dediğimiz artık güneş enerjili ve bunun altyapısını oluşturan yeni bir modele geçmemiz gerektiğini gördük. Bunu valimizle konuştuk. Bugün attığımız imzayla camilerimizin hepsini yeşillendiriyoruz. Güneş enerjili ısıtma ve soğutma sisteminin altyapısını oluşturuyoruz. Biz EBRD'nin yeşil şehriyiz. Yeşil şehre de yeşil cami çok yakışacak. İnşallah bu yapıldığı zaman hem toprağı, suyu, havayı koruyan, hem beton karbon ayak izinin oluşturduğu sera gazını azaltan, hem de elektrik maliyetini aşağı çeken herkesin kazandığı yeni bir çalışma hayata geçirmiş olacağız.”

Camilerin ihtiyaçlarına Gaziantep modeli ile çözüm bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül de, cami giderlerinin karşılanma yöntemlerinden bahsederek, buna alternatif olarak projenin hayat bulduğundan bahsetti.

GBB Enerji A.Ş'nin çok donanımlı, çok tecrübeli bir kadrosu olduğunu dile getiren Gül, “Kendileri camilerin toplam enerji ihtiyacını çıkarttılar. Gaziantep'te 6 megavatlık bir ihtiyacımızın olduğu ortaya çıktı. Arazi olarak Milli Emlak'a ait bir araziyi tespit edeceğiz. Projesinin yapımını ve diğer işlerini takip edecek camilerimizin banileri başta olmak üzere hayırseverlerimiz vakıf aracılığıyla finansmanını temin edecek. Ve inşallah altı ay Altı megavatlık güneş enerjimiz kurulduğunda ısıtmayla ilgili, soğutmayla ilgili hiçbir ihtiyacımız kalmayacak. Gaziantep'in bütün camilerinin bütün ihtiyaçları o güneş enerjisi santraliyle karşılanmış olacak” diye konuştu.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ise protolün öneminden bahsederek, “Camilerimizi geleceğe taşıyacak çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Bu protokolle camilerimizin ısınması ve soğumasıyla soğutmasıyla alakalı sorunu çözmüş olacağız. Bu proje, bu büyüklükte Türkiye'deki ilk ve en büyük proje. Biz camia olarak din görevlileri olarak, cami cemaati olarak bundan çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz.” dedi. GBB Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ayşegül Tekerekoğlu da projenin içinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji Birimi ve GBB Enerji A.Ş'nin projenin teknik kısımlarında çalıştığını ve projeyle Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti.