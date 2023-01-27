İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'teki cinayet zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı

Gaziantep’te M.

Gaziantep'te M.B. isimli vatandaşı pompalı tüfekle öldüren zanlılar kaçtıkları Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesinde M.B. isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cinayet Büro Ekiplerince şüphelilerin olayda kullandığı aracın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olduğunun tespit edildi. Ekipler, Şanlıurfa Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde araç ve içerisinde bulunan 6 şüpheli şahıs yakalanırken, araç içerisinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 7 adet kartuş ve 3 adet kesici alet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Gaziantep'e getirilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.