Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Gaziantep'te öğrenci servisi ve işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan Abdurrahman El Şeyh (27) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Ocak Perşembe günü sabah erken saatlerde Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz Kavşağı mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre, öğrencileri taşıyan Nadir Böş (66) yönetimindeki 47 DF 143 plakalı minibüs ile yabancı uyruklu Osman Muhammed İsa idaresindeki 79 MA 3222 plakalı işçi servisi çarpışmış ve işçi servisinde bulunan Abdullah Neccar (24) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Feci kazada işçi servisinde bulunan Abdurrahman El Şeyh (27) ise ağır yaralanmıştı.

Hastanede hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi

İki gündür Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Abdurrahman El Şeyh, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. El Şeyh'in ölümüyle birlikte 2 gün önce meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Cenaze yakınlarına teslim edildi

Abdurrahman El Şeyh'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kilis'te defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.