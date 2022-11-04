Gaziantep'teki feci trafik kazaları kameralarda

Gaziantep'te kent merkezinde meydana gelen feci trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan trafik kaza görüntülerinde sürücü ve yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Değerli sürücüler, takip mesafesi, aracımızın saatteki hızının en az yarısı kadar olmalıdır. Can güvenliğimiz için trafikte mesafeyi uzatalım, güvende kalalım" notuyla paylaşılan görüntülere yansıyan feci kazalar bu kadar da olmaz dedirtti.