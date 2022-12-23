Gaziantep'teki feci trafik kazaları KGYS kameralarında

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Değerli sürücüler, trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım. Trafikte saygı, hayata saygı" notuyla paylaşıldı. Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında yayaya çarpma kazaları, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların fazlalığı ise dikkat çekti.