İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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