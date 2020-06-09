İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'teki ilk defa bir restorana "fıstık gibi" sertifikası verildi

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası verilmeye devam ediliyor.

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası verilmeye devam ediliyor.


İlki dün verilen sertifikanın ardından bugün de eğitimlerini tamamlayan iki iş yerine daha sertifikaları verildi. Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ile birlikte Türkiye'nin de ağız tadının geldiğini belirterek, “Pandemiyle birlikte biz artık sağlıklı kentinde başkentiyiz. Biz artık hijyende, kalitede iddiası olan bir şehiriz. Ticaret odasıyla birlikte şehrin restoranları ile ilgili bir çalışma yaptık. Sertifikaların ardından denetim yapıyoruz ve büyük biri kampanya ile ‘ağzımızın tadı geldi' diyoruz. Bu şehrin ağzının tadı geldiyse Türkiye'nin ağız tadının geldiğine inanıyoruz” dedi.


Konuşmanın ardından eğitimlere katılan restoran çalışanlarına ve denetimlerden geçen restoranlara ‘fıstık gibi' sertifikaları verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.