Gaziantep'teki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

Kurban Bayramı'na bir gün kala Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı arifesinde Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında yoğunluk had safhaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren il dışından ve ilçelerden gelen besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları iyi fiyata satmak için çaba harcadı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında alıcılar fiyatları yüksek buldu. Kurban satışlarının geçtiğimiz yıllara göre biraz daha durgun olduğunu söyleyen besici Mürsel Yılmaz, "Sabah erken saatlerden beri buradayız ama satışlar şu anda biraz durgun. Satış için 15-20 civarı kurbanlık koyun getirdim. Bunlardan 5-6 tanesini satabildik. Diğerlerini de satmaya devam ediyoruz" dedi.

Cuma Karabağ isimli besici de akşam saatlerine doğru satışların biraz daha artmasını beklediklerini belirterek, "Elimizde 20-25 civarı kurbanlık vardı. Bunların 5-6 tanesini sattık. Satışlar şu an normal diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Şiho Atılgan isimli alıcı ise iki kişilik büyükbaş kurbanlık aradığını belirterek, "Çok şükür kurbanlık çok var ama biz daha iyilerini arıyoruz. Kendim şahsen büyükbaş kurbanlık arıyorum. İki kişilik 20-25 bin liralık büyükbaş bir hayvan arıyorum. Bulursam hemen alacağım" diye konuştu.