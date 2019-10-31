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Gaziantep'teki kütüphane ve müzeleri 29 Ekim'de 6 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocuk kütüphaneleri ve müzeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda etkinliklere doydu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocuk kütüphaneleri ve müzeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda etkinliklere doydu. Yurt içinden gelen 6 bin 100 ziyaretçi, adeta müzelere akın etti.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk kütüphanelerinde her hafta sonu gerçekleşen “Aile Hikâye Zamanı” etkinliğinde bayrama özel “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” teması işlendi. El işi atölyesinde çocuklar ve ailelerin katılımıyla “Türk Bayrağı” temalı bir etkinlik düzenlendi. Hazırlanan kukla gösterilerinde, Cumhuriyet değerleri ve bayramla ilgili bilgi verildi. Çocuklarla birlikte “Atatürk Çocukları Marşı” söylendi, Cumhuriyetin işlendiği müziklerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıldı.


Cumhuriyet'in 96'ncı yılında her yıl olduğu gibi bu yılda tatilde en uğrak yerler, Büyükşehir'e bağlı kütüphaneler oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı müzelerde, bayram coşkuyla kutlandı. Bayraklarla süslenen Atatürk Anı Müzesi'nde bando ekibinin renk kattığı kutlamalara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca müzeler, 6 bin 100 ziyaretçiyi ağırladı. Günün anlam ve önemi münasebetiyle gelen ziyaretçilere Türk bayrağı dağıtıldı.

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