Gaziantep'teki öğretmenler HKÜ'de buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDR-MER) ve Kalyoncu Üstün Yetenekliler Merkezi (KÜYMER) iş birliğiyle "Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Öğretmen Eğitimi" semineri düzenlendi. Gaziantep'te çalışan öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen etkinliğe, öğretmenlerin ilgisi yoğun oldu.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) yapılan programa Gaziantep'te çalışan Öğretmenler büyük bir katılım sağladı. Öğrenme stillerinin öğretmen tarafından öğrenciye aktarılmasını ele alan seminerin açılış konuşmalarını, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üy. ve Kalyoncu Üstün Yetenekliler Merkezi Müdürü Cemre Tatlı yaptı. Eğitim'de çağdaş yaklaşımların anlatıldığı programda, değişen bilginin eğitim ve öğretime olan etkisi üzerine sunumlar, uzman konuşmacılar tarafından yapıldı.

“Öğretmen olmak ayrıcalıklı bir alan”

Öğretmen olmanın ayrıcalıklı olduğunu belirten HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, “Öğretmen olmak ayrıcalıklı bir alan. İçinde sanatı bilimi barındıran bir meslek. Böyle olunca mesleğin ötesine geçiyor. Ama iki şey devinim (hareket) halinde. Bunlardan biri bilgi, bir tanesi de bilginin yeni nesillere nasıl aktarıldığı. Meslekler arasında en şanslı meslek öğretmenliktir. Öğretmenlik ömür boyu, kendini değiştiren, yenileyen, yenilemek zorunda olan bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitem adına çok mutluyum. Böyle bir eğitim ordusunu bir arada görmek mutluluk verici. Karşılıklı kazanım ilkesine bağlı bir etkinlik olmasını diliyorum” dedi.

“Üniversitemiz hem genç hem gönlü büyük bir üniversite”

HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ise, “Biz heyecanla coşkuyla buradayız. Bu paylaşım eğitim çalışmasına katılımınız bizim için oldukça manidar. Üniversitemiz genç bir üniversite ama gönlü çok büyük bir üniversite. Motivasyonu da çok fazla. Verimli bir seminer olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bilgiyi eğitim ortamlarına entegre etmeliyiz”

Hazırlanan eğitim programını değişen bilginin ve güncellenen bilginin farklılıklarına değinmek için düzenlendiklerini söyleyen HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üy. Cemre Tatlı, “Teknolojinin bilgiye yönelik kullanımı daha fazla hayatımızda. Bilgiyi eğitim ortamlarına entegre ederek günlük araştırma bilgilerimizden faydalanmalıyız. Bu iki gün boyunca sizlerle bunları paylaşmaya çalışacağız. Üniversite alan iş birliğini güçlendirmeye çalışmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin öğrenmeye olan ilgileri bizi mutlu etti. Heyecanımız güncel yaklaşımları paylaşmak noktasında olacak, herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmenler tarafından öğrenciye bilginin nasıl aktarılması gerektiğinin önemine vurgu yapılan programda konuşmalarını yapan, HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üy. ve Kalyoncu Üstün Yetenekliler Merkezi Müdürü Cemre Tatlı ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üy. Gökçen Aydın'a plaket takdim edildi. Öğretmenlerin yoğun ilgisinin olduğu ve öğretmen, öğrenci arasındaki iletişiminin anlatıldığı etkinlik iki gün sürecek.