Gaziantep'teki ormanlık alanlarda tedbirler arttırıldı

Yangın esnasında ateşlerin yayılmasını artıracak kozalaklar bir bir toplanıyor, yol kenarları temizleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentte meydana gelecek olası bir yangın ihtimaline karşı düğmeye bastı. Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerince, Gaziantep'in üzücü yangın felaketlerine maruz kalınmaması için önlem amaçlı yangına sebep olabilecek kozalakları, cam pürleri, kurumuş dal parçaları, yabancı otlar, güneşten etkilenerek mercek görevi gören cam kırıklıkları 150 Personel, 3 Adet Bobcat, 2 Adet JCB, 2 Adet Çöp Kamyonu ve 15 Adet Motorlu Tırpan ile temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Gazi Kördeve, yaptığı açıklamada ülkenin büyük bir bölümünü saran yangın olaylarının çok üzücü bir durum olduğunu belirterek, “Gazi şehrimiz için elimizden geleni yaparak il genelindeki ormanlık alanlarımızı yanıcı madde özelliği taşıyacak materyallerden arındırıyoruz” diye konuştu.

Temizlik çalışmalarının 3 gün içinde sonlandırılması hedeflenirken ekipler, vatandaşların çevreye olan duyarlılığının ormanlık alanlarındaki güvenlik ortamını güçlendireceğini söyledi.