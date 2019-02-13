Gaziantep'teki patlamada gaz kaçağı iddiası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen patlamalara doğalgaz hattında yaşanan gaz kaçağının neden olduğu ileri sürüldü.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde önce rögarların bulunduğu yer altında, ardından da Bilici çiftinin yaşadığı evde patlama meydana gelmiş, patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralanmıştı.

Olay anını anlatan mahalleli patlamadan saatler öncesinde gaz kokusu geldiğini söyleyerek, gaz kaçağı olduğunu ileri sürdü. Patlamanın etkisiyle yıkılan evin sahibi Mehmet Öztürk, "Bütün mahallede koku vardı. Komşuların hangisine sorsanız koku olduğunu söylerler. Evler ile alakası yok. Doğalgaz olmayan evler var. Evinde normal tüp kullanan komşumuz bile kokudan uyuyamadıklarını söyledi. Pencereyi açtığımızda dışarıdaki koku içerilere doluyordu” dedi.

Öte yandan iddialar üzerine GASKİ ekipleri tarafından doğalgaz hatlarında çalışma başlatıldı.