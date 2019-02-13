İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'teki patlamada gaz kaçağı iddiası

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen patlamalara doğalgaz hattında yaşanan gaz kaçağının neden olduğu ileri sürüldü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen patlamalara doğalgaz hattında yaşanan gaz kaçağının neden olduğu ileri sürüldü.


Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde önce rögarların bulunduğu yer altında, ardından da Bilici çiftinin yaşadığı evde patlama meydana gelmiş, patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralanmıştı.


Olay anını anlatan mahalleli patlamadan saatler öncesinde gaz kokusu geldiğini söyleyerek, gaz kaçağı olduğunu ileri sürdü. Patlamanın etkisiyle yıkılan evin sahibi Mehmet Öztürk, "Bütün mahallede koku vardı. Komşuların hangisine sorsanız koku olduğunu söylerler. Evler ile alakası yok. Doğalgaz olmayan evler var. Evinde normal tüp kullanan komşumuz bile kokudan uyuyamadıklarını söyledi. Pencereyi açtığımızda dışarıdaki koku içerilere doluyordu” dedi.


Öte yandan iddialar üzerine GASKİ ekipleri tarafından doğalgaz hatlarında çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.