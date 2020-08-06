Gaziantep'teki patlamadan acı haber geldi

Gaziantep'te demir doğrama fabrikasında dün yaşanan patlamada yaralananlardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep'te dün öğle saatlerinde, Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisindeki Oduncular Sitesi'nde bulunan demir doğrama pres makas kesim fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden biri hayatını kaybetti. Patlamanın yaşandığı fabrikada demir kesim işi yapan yabancı uyruklu işçi Abdurrahim Cuma (22), olaydan sonra kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Abdurrahim Cuma'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cuma'nın defin işlemlerinin Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan patlamada yaralanan 7 işçiden Ali Neccar ve Hüseyin Çınaroğlu'nun da durumlarının ağır olduğu belirtildi.