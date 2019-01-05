Gaziantep'teki Şanlıurfalılar buluştu

Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfalıların yer aldığı 6 derneğin birleşimi ile oluşan Şanlıurfa Dernekleri Fedarasyonu, üyeleri ile bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de katıldı.

Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfalıların kurmuş olduğu tüm dernekleri bir çatı altında toplamayı amaçlayan ve birlik, beraberlik hedefiyle oluşturulan Şanlıurfa Dernekler Fedarasyonu ilk toplantısını bir otelde gerçekleştirdi. Bilgilendirme toplantısına federasyon çatısı altında yer Birecikliler Deneği, Suruçlular Derneği, Halfetililer Derneği, Bozovalılar Deneği, Şanlıurfa Merkez ilçe derneği ve Kendirciler Derneğini üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in öncülüğünde yapılan toplantıda oluşuma emek veren birçok siyasi, bürokrat ve iş adamı yer aldı. Toplantıda federasyonun Mayıs ayında yapılacak kongresine kadar Başkanlığı Prof. Dr. Mehmet Teyfik Gülsoy yapması kararlaştırıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, "Bu birlik ve beraberlik bir ihtiyaçtı. Bu hem toplumsal hem Gaziantep'in birlik beraberliğine yönelik hem de Gaziantep'teki Şanlıurfalıların birliği için önemli biri ihtiyaçtı. Bunun kazanını hem Şanlıurfalı hemşehrilerimiz hem de Gaziantep'imiz olacak. Buna dair inancım tamdır. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Gaziantep'te 100 yıllık tarihi olan Şanlıurfalılar ilk kez federasyon kurma fikriyle bir araya geldi. Tek ses olma kararı verdi. Bu karar çok kıymetli ve önemli bir karar hepimizin buna sahip çıkması gerek. Biz siyaseten sizleri temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Allah bize güç verdikçe sizlerin emrinde ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mayıs ayında yapılacak kongreye kadar Federasyon Başkanlığı yapacak olan Prof. Dr. Mehmet Teyfik Gülsoy da, "Gaziantep'teki Şanlıurfalıların Federasyon kurma fikri bugüne ait değil. Yaklaşık 6 yıl önce bu fikir oluşmuştu ve gayret de sarf edildi. Fakat o günün koşullarında bu mümkün olmadı. Başka formulasyonlar üzerinden denemeler yaptık ve bugün bu noktalara gelerek bu federasyonu fiilen kurmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Kendirciler Derneği Başkanı Mehmet Kendirci ise, "Kendirciler Derneğini kendi çabalarımızla kurduk. O zaman da hep böyle bir birliktelik hayal ediyordum. Bütün ilçelerimiz bir dernek kurar ve hepsi tek bir çatı altında bir gün federasyon olarak birleşir diye düşünüyordum, böyle bir hayal içerisindeydim. Çok şükür bu hayalimiz bugün gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.