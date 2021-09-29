Gaziantep'teki trafik kazaları kameralara yansıdı

Gaziantep'te farklı zamanlarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar yer aldı. Kazalardan birinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün kucağındaki çocuğu yere düşmek üzereyken son anda tutması ise dikkat çekti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında çeşitli zamanlarda meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, hız, şerit ve ışık ihlali yaparak trafik kurallarına uymayan araç ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar yer aldı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise en büyük teselli oldu.

Kentte meydana gelen 8 ayrı kaza görüntüleri yayınlandı

Görüntülerde, kentin İbrahimli, Kalyon Kavşağı, Basra Yolu, Valilik Kavşağı, Karataş Kavşağı, Binevler Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi ve Sanayi Odası Kavşağı'nda meydana gelen 8 ayrı kaza anları yayınlandı. Kazalarda, tramvayın bir otomobile çarpması, bir otomobilin yol ortasında duran başka bir otomobile çarpması, seyir halindeki bir otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu takla atması, bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması, ışık ihlali yapan otomobiller ile motosikletlerin çarpışma anları dikkat çekti.

Motosikletle kaza yaptı, kucağındaki çocuğu düşmek üzereyken yakaladı

Valilik Kavşağı'nda meydana gelen bir kazada ise otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün kucağındaki çocuğu yere düşmek üzereyken son anda tutması dikkat çekti.

Görüntüleri paylaşan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, sürücü ve yayaları trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.