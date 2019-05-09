Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki istihbari çalışmalar neticesinde S.A. ve A.Ü. isimli şahısları takibe aldı. Şahısların evlerine operasyon düzenleyen ekipler, ev ve araçlarda yaptığı aramalarda ise satışa hazır paketler halinde toplam bin 763 adet captagon hap ve 649,65 gram esrar maddesi ele geçirildi, Gözaltına alınan şahıslar, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, gözaltına alındı.