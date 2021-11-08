İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 28 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 28 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 28 zanlı tutuklandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu. Narkotimler son bir hafta içerisinde kent merkezinde belirlenen adreslere çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlarda 28 şüpheli tutuklanırken 301 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Narkotimler adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 982 gram bonzai, 1 kilo 942 gram metamfetamin, 1 kilo 798 gram esrar, 280 gram eroin, 105 uyuşturucu hap, 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirdi.

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