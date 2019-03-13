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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Gaziantep’te polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nuripazarbaşı mahallesinde yaptıkları operasyonda A.K, S.K ve F.K isimli şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şahıslardan 117,38 gram metamfetamin, 2,80 gram bonzai, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 545 TL para ele geçirildi.


Haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

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