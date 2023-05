Gaziantep'ten 19 Mayıs mesajları

Gaziantep'te bazı kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül mesajında, "Aziz Gaziantepliler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi, bizim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün 104 yıl önce tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, geleceğinin değiştiği gün. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı, Milletimizin makûs talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda Milletimiz ve Ülkemiz için, büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Dönemin bütün işgal devletlerinin hesaba katmadığı en önemli şey şudur: ölümü göze alarak vatan için yüreğini ortaya koyan bir milletin karşısında, işgal hırsıyla tüm cihan bir araya gelse,sonuç, ya istiklal ya ölümdür! Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle olmuştur. Yüce Türk Milletinin evlatları olarak hepimiz, ana bildiğimiz, nefes aldığımız cennet vatanın, hangi bedellerle kazanıldığının şuurundayız. Bu önemli bedelleri ödeyen ve bizlere bu vatanı emanet eden ecdadımıza karşı en önemli vazifemiz, bu aziz toprakları her alanda zamanın en ilerisine taşımaktır. Geleceğimizin umudu sevgili gençler, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kutlu günü 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek sizlere, Türk Gençliğine adadı. Sizlerin vatandaşlık şuuruyla yetişen, bayrak ve hürriyet sevdalısı birer hürriyet meşalesi olacağınıza inancımız sonsuzdur. Bugün vesilesiyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise mesajında, “Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Bizi yükselterek zirveye taşıyan, geçmişimizdeki zaferlerden aldığımız güç ve ders, bugünün heyecan ve birikimi, yarına bakarken ki azim ve kararlığımızdır. Bu yolda her gencimizin zihnine, fikrine, inancına, beraber iş yapabilme, beraber yol alabilme arzu, kabiliyet ve enerjisine ihtiyacımız var. Bu bayram tüm bu sıfatları bize hatırlatan en önemli günlerden biri, çocuklarından gençlerine, gençlerinden büyüklerine ve ecdadına her bireyi ile bu vatan kendini diri tutmakta ve tarihi ile gurur duymaktadır. Unutmamalıyız ki, tarih geçmişte kalan değildir. Süre gelen, devam eden, içinde yaşarken şekillenen, temelleri bugün atılan, yarına bakışımızdır. Biz bu tarih yolculuğunda dünden elde ettiğimiz her bir kazanımı korurken, her bir değere sahip çıkarken şunu unutmamalıyız ‘İnançla, imanla başlanan hiçbir iradenin mağlubu yoktur.' Gençlerimizin gözlerinde bu inancı bugün halen görebilmek bizim mutluluğumuzdur. Biz gençlerimize tüm bunlara inanarak yol göstermeye, fırsat vermeye, dahil etmeye, beraber yol almaya inanmış kişiler olarak, kendi özel hayatımızda da emanet aldığımız görevlerde de bunu hiç unutmadan ilerliyoruz. Hanemize başarıları yazdıran, gençlerin heyecanını paylaşmamız, güçlerini kendimize katmamızdır. Her bir gencimizin bir parçası olduğu, bu yolda biz sizin için, sizin şekillendireceğiniz geleceğimiz için çalışıyoruz. Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bütün ülkeye yayılarak büyük bir mücadeleyi başlattığını, bu mücadelenin inanç, azim ve kararlılıkla yürütülerek eşi benzeri olmayan bir zafere dönüştüğünü ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi ülkemizin geleceği olan gençlerimize bayram olarak hediye etmiştir. Çünkü gençlik, milletlerin gücüdür ve yarınlarıdır. Bu durum, özellikle bizim gibi nüfusunun büyük bir bölümü genç ve dinamik olan bir ülke açısından çok daha farklı bir boyut taşımaktadır. Bu nedenledir ki gençlerimizin yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek ve karşılarına çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri şarttır. Bu vesile ile başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" denildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mesajında, "19 Mayıs'ta başlayan süreç, Cumhuriyet'in ilanının ardından, çağını aşan bir vizyonla, geniş değişimler ve büyük reformlarla devam etmiştir. Büyük bir azim, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Hangi ülke, genç kuşakların yetişmesine büyük önem vermişse daima ileriye gitmiş ve kalkınmıştır. Bu şuurla gençlerimizi kendine güvenen, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Sevgili gençler, geleceğin teminatı olan sizlerin başta bilim, kültür, sanat, eğitim ve spor olmak üzere hayatın her alanında elde edeceğiniz başarılar, ülkemizin gücüne güç katacaktır. Size olan güvenimiz tamdır. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerinde bir Türkiye hedefine giden yolda gösterilecek her türlü çaba, ülkemizin dünyada hak ettiği yerini almasına ve korumasına katkı sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anarken, hayatta olan tüm gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Sevgili gençlerimizin şahsında tüm halkımızın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin mesajında, "Ülkemizin gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi noktasında gençlerimizin önemi büyüktür. Uygar devletler arasında olmaya devam etmek ve bağımsızlığımıza halel gelmemesini istiyorsak gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri fırsatları sunup iyi bir gelecek hazırlamalıyız. Gençlerimizin istikbali ülkemizin istikbalinden ayrı düşünülemez. Gençlerimizin inşa edeceği ülkemizin geleceğinin aydınlık olmasını istiyorsak öncelikle gençlerimizin geleceğinin aydınlık olması için çabalamalıyız” değerlendirmesinde bulundu. Atatürk'ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünü aktaran Kileci “Atatürk'ün belirttiği gibi bugün bizim de bütün ümidimiz gençliktedir. Refah, bağımsız ve medeni bir toplum için gençlerimizin çalışkan, vatansever, iyi eğitimli ve idealist olmaları elzemdir. Biz de bu noktada gençlerimiz için üzerimize ne düşüyorsa yapmalı ve gençlerimizin muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda olduğu bilincini aşılamalıyız. Atalarımızın başarılarından çıkardıkları derslerle gençlerimizin daima en iyisi için çabalamalarını sağlamalıyız.” diye konuştu. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Millî Mücadelemizin ardından Cumhuriyetimizin temellerinin çok zor şartlar altında atıldığını hatırlatan Kileci “19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün meşalesini yakarak başlattığı Millî Mücadelemiz büyük fedakarlıkların ve kahramanlıkların neticesinde zafere ulaştı. Yedi düvele karşı mücadele eden ecdadımız umutsuzluğa asla kapılmadı, inancını asla yitirmedi. Binlerce gencimiz İstiklal Mücadelemizde şehit oldu. Ülkemizin istikbali için çalışması gereken on binlerce genci o zamanlarda toprağa verdik. Bugün şanlı tarihimizin bilincini diri tutarak geleceğimizi şekillendirmeli ve bu vatanın bize armağan olması için kimlerin nasıl fedakarlıklarda bulunduğunu hep aklımızda bulundurmalıyız. Bu anlamlı günün vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını asla unutmayacağımızı bildiriyorum” ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin mesajında, “Vatan topraklarının işgal altında olduğu ve aziz milletimize esaret zinciri vurmak isteyenlerin bir olup saldırdığı bir dönemde Büyük Önder Atatürk Samsun'a çıkarak, şartlar ne olursa olsun aziz milletimize pranga vurulamayacağını göstermiş ve milli mücadelemizi başlatmıştır. Burada yakılan kurtuluş ve bağımsızlık meşalesi ile tüm zorluklar karşısında aziz milletimiz bir olmuş, şehit düşmüş, gazi olmuş, vatan toprağına sahip çıkmıştır. Başkomutan Atatürk, Kurtuluş Mücadelemizde kazanılan zaferi Cumhuriyet ile taçlandırarak Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan etmiştir. Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu özel günü “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak Türk Gençlerine armağan eden Büyük Önder Atatürk, “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir” diyerek gençlere olan inancını, “Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır" diyerek onlara duyduğu önem ve güveni göstermiştir. Bugün yaşadığımız zorlukların üstesinden gelerek, hızla değişen dünyada ülkemizin daha iyi noktalara ulaşmasını sağlamamız da gençlerimizle mümkündür. Ülke olarak en büyük zenginliğimiz genç nüfusumuz ve bu büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bunu da ancak eğitim ve her alanda onlara daha çok fırsat vererek gerçekleştirebiliriz. Gençlerimiz de kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek, donanım sahibi olmalıdır ki hedeflerimize ulaşabilelim. Bu bir bayrak yarışı ve bayrağı onlar devralacaklar. Bizler de Gaziantep Sanayi Odası olarak gençlerimizin önünü açacak, kendilerini geliştirmelerini sağlayacak projeler yürütüyor, elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 104. yıl dönümünde gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" denildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım'ın mesajında, “19 Mayıs 1919 tarihi Türk milleti için hayati bir öneme sahiptir. 104 yıl önce bu tarihte büyük Türk milletinin geleceği Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde değişmiştir. Bağımsızlığı elinden alınmaya çalışılan asil milletimizin Kurtuluş meşalesinin ateşi bugün yakılmıştır. 19 Mayıs, gözlerini topraklarımıza diken işgalcilerin yurdumuzdan defedilmesinin yolunu açan birlik ve beraberliğin, kenetlenmenin, azim ve iradenin oluştuğu bir uyanış günüdür. Türk milleti tarihin hiçbir noktasında esaret altında yaşamayı kabul etmemiştir ve etmeyecektir de… 19 Mayıs bunun en güzel örneğidir. Nice zorluklar ve imkânsızlıklar içinde Ata'mızın Samsun'a attığı bu özgürlük adımı Türk tarihinin belki de en önemli adımıdır. Tüm dünyaya Türk'ün bağımsızlık haykırışıdır. 19 Mayıs'ta Samsun'a bu tarihi adımı atan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, Kurtuluş mücadelemizin emsalsiz kahramanlarına büyük bir minnet borçluyuz. Gaziantep Ticaret Odası ailesi olarak biz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' veciz ifadeleriyle bahsettiği gençlerimizle birlikte yürüyecek, atalarımızın paha biçilmez mirası bu toprakları, güzel Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. 104 yıl önce atılan adımın yılmaz ve yorulmaz takipçisi olacağız. GTO olarak, varlığımızın en mukaddes temeli olan Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyetinin ebedi bekçisi olacağız. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 19 Mayıs 1919 gününün 104'üncü yıl dönümünü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla, gururla kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak işgal kuvvetlerine karşı başlattığı kurtuluş mücadelesi, aziz milletimizin istiklal yolunda attığı ilk adım ve yaktığı ilk kıvılcımdır. Cumhuriyetimizin temellerini oluşturan bu güçlü ve kararlı adım aynı zamanda milli mücadele yıllarının tarihe altın harflerle nakşedilen destansı zaferlerinin de ilham kaynağı olmuştur. Samsun semalarından kara günlerin üzerine bir güneş gibi doğarak, tüm yurdu saran bağımsızlık ruhu; zulme boyun eğmeyen, geleceğini kimseye teslim etmeyen asil milletimizin birlik ve beraberlik şuurunu daha da güçlendirerek kurtuluş zaferini kazanmasını sağlamıştır. Bu anlamlı günün gençlerimize ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi geleceğimizin teminatı gençlerimize duyulan güvenin ve önemin en büyük nişanesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe armağan edilen bu emaneti korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Güçlü bir geleceğin inşası ancak yükselen yeni nesillerden geçmektedir. Gençlerimizi cennet vatanımızın en büyük zenginliği olarak görüyor ve onların üreten, sorgulayan, gelişime ve yeniklere açık, eğitimli, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesini ülkemiz adına çok önemsiyoruz. Kahraman ecdadımızın azim, inanç ve kararlılıkla 104 yıl önce Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesini gençlerimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz çerçevesinde her daim ileriye taşımak temennilerimizle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'in mesajında, “19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919 işgal altındaki bir ülkede esareti kabul etmeyen milletimizin bağımsızlık yolundaki en önemli kilometre taşlarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. Yıldönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı büyük bir coşku ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk, başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eden milletimiz için kurtuluş meşalesini yakmıştır. Samsun'da yakın bu meşale adım adım tüm Anadolu'yu aydınlatmış ve milletimiz yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. 19 Mayıs 1919'un yıldönümünün bayram olması Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi de göstermektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe hitabında, ‘Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek, Türk gençliğine tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Gençliğimizin bu büyük ve önemli sorumluluğu başarı ile yerine getireceğine kuşkumuz yoktur. Ekonomisiyle her geçen gün daha da büyüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün dünya üzerindeki mazlum milletlerin de umudu haline gelmesi gençlerimizin bu tarihi görevi başarı ile yerine getirdiğinin göstergesidir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutlarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını bir kez daha ifade ediyor ve tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum" denildi