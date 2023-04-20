Gaziantep'ten bayram mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yayımladıkları mesaj ile tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında "Bayramlar, aile olmanın getirdiği güven ve aitlik duygusunun doyasıya yaşandığı, kırgınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği, aile büyüklerinin ve akrabaların ziyaret edildiği, gözbebeğimiz küçüklerimizin sevindirildiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olan özel günlerin başında geliyor. Zaman zaman felaketler, acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bütün müminler olarak aynı hissiyatı ve aynı sevinci yaşamak adına birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, gönül köprülerimizi güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği en önemli görev olmalıdır. Bizi biz yapan önemli değerlerimizden olan bayramlarımız ve getirdiği maneviyatın muhafazası geleceğe dair en büyük güvencelerimizdendir. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünlerin de geride kaldığı huzurlu, sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise mesajında, "Öncelikle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı'nın geride bırakmanın hüznünü, birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Yardım ve desteklerimiz Ramazan Ayı'nda en üst seviyeye çıkarken, bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde devam edecektir. Bu vesile ile cennet yurdumuzun gönül coğrafyamızın, tüm İslam âleminin, Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor huzurla mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun mesajında ise, "Rahmet, mağfiret ve manevi kurtuluş mevsimi olan Ramazan Ayı günlerini geride bırakarak bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu bu yıl deprem afetinden dolayı maalesef buruk olarak yaşıyoruz. Yaraları hızla sarmaya çalıştığımız ve acıları devlet-millet el ele vererek hafifletme gayretinde olduğumuz bu günlerde bayramlar, daha da anlamlı ve önemli hale geliyor. Ramazan Ayı süresince hem vatandaşımızın yanında olmak hem de yetimin, öksüzün, kimsesizin yanında olmak adına faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Allah'ın izniyle yaşanan depremin yaralarını saracağız ve yeniden güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Bizdeki bu birlik ve dayanışma ruhu olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her olumsuzluğu ortadan kaldıracağız. Bayramlarımız; milli birlik ve dayanışma içerisinde, manevi değerlerimizin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı zamanlardır. Bayramlar; sevgi, saygı, hoşgörü duygularımızın güçlenmesine, toplumumuzda birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel ve anlamlı günlerdir. Bu özel günde yakınlarımızdan başlayarak, akrabalarımızı, komşularımızı, vatanımızı canı pahasına savunan şehitlerimizin değerli ailelerini, kahraman gazilerimizi, yetim, hasta, yaşlı ve afetzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek; gönüllerini almalı, ihtiyaçlarını gidermeli ve bu sayede bayramı, bayram tadında yaşamalarını sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın ilçemize, şehrimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, bu bayramın milletçe vefa ve sadakatin en güzel örneklerinin sergilendiği bir bayram olmasını diliyorum" denildi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise kutlama mesajında, "Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan, birlik olmanın, beraber olmanın, kardeş olmanın, paylaşmanın mutluluğunu bizlere bir kez daha yaşattı. Sevgi ve hoşgörü ile Ramazan'ı idrak ettik. Ramazan'da aynı sofrada oruç açmanın, aynı lokmayı paylaşmanın vermiş olduğu hazzı birlikte yaşadık. İlçemizde, mahallemizde, akrabalarımızla, ihtiyaç sahipleriyle ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Ramazan, insanlığın yaşadığı zorlu günleri bizlere bir kez daha hatırlatarak kardeşliğimizi güçlendirmemize vesile oldu. Bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Bayramları vesile bilerek eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunarak büyük-küçük demeden herkes ile bayramlaşalım. Bayram ziyaretlerimizde sevdiklerimize ulaşırken trafik kurallarını ihmal etmeyelim. Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.