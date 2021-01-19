Gaziantep'ten kar manzaraları

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayıp sabah erken saatlerde etkisini arttıran kar yağışı şehri beyaz bir örtüyle kaplarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle kentin tamamı beyaz bir örtüye bürünürken, pek çok noktada kartpostallık manzaralar oluştu. Özellikle tarihi Gaziantep Kalesi ve çevresi ile kentin pek çok caddesi muhteşem görüntüsüyle dikkat çekti. Ağaçların üzerini kaplayan kar eşsiz görüntüler oluştururken, araçlar ve tramvayların karların arasında düşük hızla ilerlemesi ise olumsuz durumların önüne geçti.

Kentte uzun zaman sonra yoğun kar yağışı olduğunu söyleyen Mahmut Kızıl isimli vatandaş, "Sabah kalktığımızda uzun süredir beklediğimiz kar manzarasıyla karşılaştık. Çok mutluyuz. Bu kar bu virüsü ve diğer mikropları temizler. Bu kar yağışı insanlar için, tarım arazileri için ve doğa için çok güzel oldu. İnşallah devamı gelir. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar kar yağışı oldu. Geçen yıl çok az yağmıştı. Tadına varamamıştık ama bu kar çok güzel oldu" dedi.

Gaziantep'teki kar yağışının akşam saatlerine kadar yer yer etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.