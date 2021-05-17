Gaziantep'ten karavan turizmi atağı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde tatil severler için oluşturulan karavan turizmi alanında yerli turistlerle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde “Türkiye'nin Karavan Park Haritası” adı altında Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde göletin kıyısında oluşturulan karavan turizmi alanına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyarette bulundu. Gezginlerin uğrak noktaları biri halini alan gölette yerli turistlerin karavanlarına misafir olan Başkan Şahin, yaptığı çay sohbetinde Gaziantep'teki pandemi sonrası değişecek yeni turizm anlayışları üzerine çalıştıklarını dile getirerek, “İnsanlar artık doğa ile iç içe olduğunda mutlu oluyor. İnsanları doğa ile buluşturmanın bir yolu da karavan turizmi. Biz de bunu fark ettik ve hemen devreye girdik. Karavan turizmine yönelik çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” dedi.

Pandeminin küresel ölçekte oluşturduğu tehdit nedeniyle turizm trendleri arasında ilk sıralara yükselen karavan turizmi ile Allaben Göleti civarında metropol hayatından uzak, göl kıyısında tatil severler için doğa manzaralı bir seyahat fırsatı sunuluyor.

"İnsanlar doğa ile iç içe olmak istiyor"

Pandemi sürecinin başlarında yaptıkları turizm çalıştayında turizmi çeşitlendirmenin üzerinde durduklarını aktaran Başkan Şahin, "Salgından sonra değişecek alışkanlıklar üzerinde durduk. Bununla ilgili soru işaretlerini gidermek adına araştırmalarımız ve fikir alışverişlerimiz oldu. Şehrimiz açısından karavan turizmine ve kanyon turizmine ağırlık vermemiz gerektiğini gördük. Karavan turizmi için Allaben göletinde bir yer inşa ettik. Yeşil ve sessizliğin yoğun olduğu bu bölgede ziyaretçilerimize sakin bir ortam sunmayı amaçlıyoruz. Doğa insanı mutlu ediyor. Artık büyük şehirlerde insanlar artık sakin bir ortam doğanın görünür kılındığı alanlarda vakit geçirmek istiyor. Bu bölgede Gaziantep'te dahil olmak üzere az sayıda karavan gezginlerinin konaklayacağı alanlar mevcut. Şimdiye kadar bu büyük bir eksiklikti. Biz de bunu fark ettik ve hemen devreye girdik. Karavan turizmi de bu şehri cazip kılacak diğer alternatiflerden turizm başlıklarından biri olacak” dedi.

"Karavan turizmi popülerliği artıracak"

Allaben göletinde karavanıyla tatilini yapan Gaziantep İhracatçılar Birliği (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyanın konaklama anlayışından tatil anlayışına kadar büyük bir değişime girdiğini belirterek, “Kalabalığın olduğu 5 yıldızlı tatil otellerinin yerini giderek daha sakin bir konsepti barındıran karavan turizmi alacak. Çocukluğumuzdaki butik oteller, karavan ve çadırlar yeniden trend tatil anlayışlarına dönüşüyor. Bu anlamda da baktığımız zaman Gaziantep'te içinde bulunduğumuz karavan parkının göletin kenarında olması bu bölgeyi çok cazip kılıyor. Gaziantep'teki karavan parkı sayısı zamanla artacaktır. Çünkü şehirde çok güzel lokasyonlar, tarihi mekanlar bulunuyor" ifadelerini kullandı.