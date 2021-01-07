Gaziantep'ten müthiş performans

Dr. Cezmi ÜK, Kasım ayında pik yapan vaka ve hasta sayısının kentte uygulanan tedbirlere uyulmasıyla birlikte büyük bir düşüş gösterdiğine dikkat çekti.

Gaziantep'te Korona virüs tedbirlerine uyulmasıyla vaka sayılarında uzun süredir beklenen güzel sonuçlar gelmeye başladı. Dr. Cezmi Ük, kentte Kasım ayında korona virüs salgınında pik seviyeye ulaşıldığını söyledi. Kasımda hastaneye başvurarak test yaptıranların sayısının oldukça fazla olduğunu dile getiren Genel Koordinatör Opr. Dr. Cezmi Ük, "Hastanemizin acil servisinde Covid-19'dan dolayı Kasım ayında pik yaptık. Şu anda ise hasta sayısında hatırı sayılır derece düşüş mevcut. Bunda vatandaşlarımızın tedbirlere uymasının payı çok büyük. Sonuçlar bizleri sevindirirken vatandaşlarımız rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmeli" şeklinde konuştu.

“Tedbiri elden bırakmamalıyız”

Genel Koordinatör Opr. Dr. Cezmi ÜK, vaka sayılarındaki düşüşte en önemli etkenin tedbirlere uyulması olduğunu kaydetti. Korona virüs salgınıyla mücadelede temel kurallar olan maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi çağrısını yineleyen Opr. Dr. Cezmi Ük, "Korona virüsle mücadelede her zaman maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çekiyoruz. Maske ciddi anlamda koruyucu, lütfen maskemizi takalım. Burnumuzu kapatacak şekilde maskemizi takalım. Vatandaşlarımız gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmesinler. Kalabalık ortamlar virüsün bulaşması için en uygun ortamdır. Biraz dikkat edersek inşallah eski güzel günlerimize hep birlikte döneceğiz. Ellerimizi çok sık kurallara uygun olarak yıkamalıyız. Bunlara dikkat edersek kısa sürede bu virüsün önüne geçebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.