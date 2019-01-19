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Gaziantep'ten Suriye sınırına askeri sevkiyatı

Fırat’ın doğusuna yönelik yapılması planlanan terör operasyonu için Gaziantep’ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Suriye sınırına gitti.

Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan terör operasyonu için Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Suriye sınırına gitti.


Edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu hazırlıkları devam ediyor. Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Şanlıurfa'ya doğru hareket etti. Gaziantep otoyolundan ilerleyen konvoyun Suriye sınırındaki doğu illerine gideceği öğrenildi.


Ayrıca gece saatlerinde de askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda zırhlı araç, batı illerinden gelerek Şanlıurfa'nın Suriye sınırına gitti.

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