Gaziantep'ten tarihin en yüksek aylık ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)'in paylaştığı Aralık ayı bölge ihracat rakamlarına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarihi bir rekora imza attı. Bölge, bir önceki yılın Aralık ayına göre ihracatını yüzde 9,1 oranında artırarak 1 milyar 119 milyon 787 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Güneydoğu'nun öncü şehri Gaziantep için ise yüzde 10,3'lük artış ile 972 milyon 119 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tarihinin en yüksek aylık ihracatına imza attı.

GAİB, Aralık ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bir önceki yılın Aralık ayına göre ihracatını yüzde 9,1 oranında artırarak 1 milyar 119 milyon 787 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Öte yandan Güneydoğunun en önemli şehirlerinden biri olan Gaziantep ise bir önce yılın Aralık ayına göre yüzde 10,3'lük artış ile 972 milyon 119 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tarihinin en yüksek aylık ihracatına imza attı. Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Biliyorsunuz 2021 zorluklarla geçen bir yıl oldu. Yılsonuna doğru yaşanan kur hareketleri belirsizliği artırırken, pandeminin ekonomi üzerinde bıraktığı etkiler de yıl boyunca hissedildi. Bu şartlar altında üye firmalarımız bizleri rahatlatacak ihracat rakamlarına imza attılar. Bölgemiz ve Gaziantep, pandemiyle gelen olumsuz şartlara meydan okurcasına, tüm zamanların en yüksek aylık ve yıllık ihracatlarını gerçekleştirerek yine tarih yazdı. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

“2021 rekor yılı oldu”

2021 yılının rekor ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “2021 yılında Bölgemiz, geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 26,4 artırarak 11 milyar 717 milyon dolarla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Gaziantep ise 10 milyar 92 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 27,3 oranında artırarak en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Bu rakamlarla 2021 yılını geride bırakırken, 2022 yılına büyük bir gurur ve umutla giriyoruz. Başarılı ihracatçılarımız, ülkemiz adına her şeyin daha güzel olacağının habercisi. Bu vesileyle Bölge ihracatçılarımızı gönülden kutluyor, her birinin yeni yılını tebrik ediyorum. Bölgemiz, Aralık ayı boyunca 2 bin 591 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 831 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla, ihracatçı sayısı bakımından Bölgemiz için en yüksek Aralık ayı, Gaziantep için ise tüm zamanların en yüksek ayı olmuştur. Ayrıca 2021 Aralık ayında 116 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılında bu rakamlar artmaya ve ihracat ailemiz büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

2021 yılında Güneydoğu'dan 198 ülkeye ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 38,4 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 18,1 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 14,4 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021 yılında toplam 198 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” şeklinde konuştu. Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile diğer gıda müstahzarları yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep 2021 yılını 5'incilikle kapattı

Gaziantep 2021 yılını, 10 milyar 92 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olarak kapattı. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep'in yüzde 137,6'lık seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep'ten en çok ihraç edilen ürünlerin ise tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.

2021 yılı Aralık ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş'ın 135,2 milyon dolar, Mardin'in 85,2 milyon dolar, Malatya'nın 53,2 milyon dolar, Diyarbakır'ın 27,3 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 22,6 milyon dolar, Adıyaman'ın 6,5 milyon dolar ve Kilis'in 6,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.