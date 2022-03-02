Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şubat 2022'de Gaziantep'ten 904 milyon 107 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamla Gaziantep'in en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştığını açıkladı. En çok ihracatın Irak, ABD ve Suriye'ye gerçekleştirdiğini belirten Kileci; “Şubat ayında Bölgemizden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artış ve 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarla en yüksek Şubat ayı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Şubat 2022 verilerine göre toplam 163 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir'' dedi.

Gaziantep'ten yüzde 21,6 bölgeden ise yüzde 29'luk ihracat artışı

Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kileci; “2022'nin 2. ayını geride bırakırken ihracat performansımızdaki istikrarlı artış devam ediyor. Geçen yılın aynı ayına göre Gaziantep için yüzde 21,6'lık, bölgemiz için ise yüzde 29'luk bir artış yaşandı. Sorunların nihayet bulamadığı ülke ve dünya şartlarında ihracatçılarımız tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmek amacıyla inisiyatif alma ve kriz yönetiminde nesillere örnek olabilecek özveriyi gerçekleştiriyor. Bu yönüyle beşerî sermayemizin önemini bir kez daha anlıyor, tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum'' ifadelerini kullandı.

Şubat 2022 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı değerlendirmede, “Şubat 2022'de Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6'lık artışla 904 milyon 107 bin dolar, bölgemizden yüzde 29'luk artışla 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Diğer taraftan Ocak-Şubat 2022 döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep'ten yüzde 15,2'lik bir artışla toplam 1 milyar 626 milyon 545 bin dolar, bölgeden ise yüzde 18,5'lik artışla 1 milyar 922 milyon 697 bin dolarlık ihracat kayda alındı'' dedi.

Şubat 2022'de ihracat gerçekleştiren firmalara da değinen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci “Bölgemizden 2.515, Gaziantep'ten 1.805 firma geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bölgemiz ve Gaziantep bu rakamlarla ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Şubat ayı değerine ulaşmıştır. Her geçen gün artan sayıları ile ihracatçılarımız, Bölge ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

En çok Irak, ABD ve Suriye'ye ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında orta doğu ülkelerinin yüzde 39,3 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 17,9 payla ikinci ve Afrika Ülkelerinin yüzde 17,1 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Ocak-Şubat 2022 döneminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkat çeken Kileci, ''Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Cibuti, Libya, İsrail ve İran Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca; makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile meyve-sebze konserveleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur'' şeklinde konuştu

“Gaziantep 5.'likteki konumunu sağlamlaştırıyor”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in Şubat 2022'de yaptığı 904 milyon 107 bin dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan iller sıralamasındaki 5.'lik konumunu sağlamlaştırdığını ifade etti. Gaziantep'in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 130,6 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile demir-demir dışı metaller olduğunu kaydetti.

2022 yılı Şubat ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş'tan 131 milyon dolar, Mardin'den 106 milyon dolar, Malatya'dan 35 milyon dolar, Diyarbakır'dan 24 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 19 milyon dolar, Kilis'ten 6,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 5,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.