Gaziantep'ten Türkiye'nin en büyükleri arasına giren firmaları kutlama

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, her yıl düzenlenen “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında ilk 500'e Gaziantep'ten giren 33 firmanın ardından ikinci 500'e giren 38 firmayı başarıları nedeniyle kutladı.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 2021 verilerine göre sıralamada Gaziantep'ten 38 firma yer aldı. İSO İlk 500 listesinde yer alan 33 firma ile birlikte de Gaziantep'ten 71 firma, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, listede yer alan 38 firmayı başarılarından dolayı tebrik ederek şehir adına yaşattıkları gurur için de teşekkür etti. Başkan Tuncay Yıldırım, “Bu gururu bizlere yaşatan, şehrimizin ticari anlayışını, azmini ve üretkenliğini örnek kılan, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı ve ekip arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum'' dedi.

Sergilenen başarılı performansın takdire şayan olduğunu kaydeden Yıldırım, ''Küresel ekonominin tedarik sıkıntıları, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, Euro bölgesi ve para biriminde yaşanan zayıflama ile mücadele ettiği bir süreç yaşıyoruz. Firmalarımızın bu mevcut duruma rağmen gösterdikleri başarı takdire şayan. Bu performans bize gösteriyor ki; iş dünyamız, böylesi zorlu bir süreçte de üretme, istihdam yaratma gayretinde. Gösterilen gayretin güzel sonuçlar doğurması ve ülke ekonomisine katkı sunabilmesi için serbest piyasa ekonomisinin işlemesi ve öngörülebilirlik. Ekonomik öngörülebilirliğin yükselmesi daha çok yatırım, daha çok istihdam ve İSO 500 listesinde yer alabilecek güçte firmalarımızın çoğalması demektir. Gaziantep Ticaret Odası olarak sunduğumuz hizmetlerle firmalarımızın rekabet güçlerini artırmak gayretindeyiz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve ticari hayatta yaşanan sorunlara ürettiğimiz çözümlerle güçlü bir biçimde iş insanlarımızın yanında olmaya, hızla gelişen ve değişen dünyaya uyumlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.