Gazikentte Hasan Kaçan ile kahkaha tufanı

Gaziantep'te Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Hasan Kaçan ile Ramazan Sohbetleri gerçekleştirildi. Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Kaçan, anlattığı hikâyelerle izleyicileri güldürdü.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki program öncesi Mikail Şimşek, şiir ve naat okudu. “Ekmek Teknesi” dizisindeki Herodot Cevdet, rolüyle tanınan Hasan Kaçan, kendisini izlemeye gelenleri, gülme krizine soktu. Eski ramazan günlerini anlatan hikâyeleriyle izleyenleri kahkaha tufanına tutan Kaçan, Karkamış ve Gaziantep anılarını anlattı. Gaziantep ve Gaziantep mutfağına övgüler yağdıran karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Programda, soruları da yanıtlayan Herodot Cevdet, merak edilen birçok konulara açıklık getirdi.

Yaklaşık 1 saat süren sıcak sohbetin ardından günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Herodot Cevdet karakterine can veren karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan'a çiçek verdi.