Gazikültür, Başhekim Meriç'in anılarını kitaplaştırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazikültür AŞ tarafından yayınlanan, editörlüğünü Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak'ın yaptığı Gaziantep Memleket Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hayri Meriç'in anılarını konu alan “Gaziantep'te Bir Doktor” kitabının lansmanı yapıldı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde yapılan lansmanda katılımcılara kitabın hazırlanış hikayesi ve Gaziantep'te, sağlık alanında yapılan çalışmalar anlatıldı.

Mutlu Meriç tarafından hazırlanan kitapta, 1948 yılında Gaziantep Memleket Hastanesi'ne atanan ve 5 yıl boyunca başhekimlik görevinde verdiği hizmetler ve hastanenin tarihçesiyle ilgili tuttuğu notlar, hastane faaliyetleri, yapılan tıbbi uygulamalar aktarılıyor. Başhekim Op. Dr. Hayri Meriç, notlarında ayrıca görev yaptığı tarihlerde Gazi şehrin sağlık ve hekimlikle ilgili bilgilerin yanı sıra ulaşım, eğitim, yargı, hapishane ve haberleşmeyle ilgili durumu ve sorunları anlatılıyor.

Tanrıöver: Gaziantep tarihinde doktorlar bizim için çok önemli

Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver lansmanda yaptığı konuşmada, Gazikültür olarak, Gaziantep'i Gaziantep yapan değerleri ön plana çıkarabilmek, doğru tarihi anlatabilmek ve bu şehrin en önemli gücü olan kültür, sanat alanındaki insan hazinelerini ortaya çıkarabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep tarihinde doktorların önemine değinen Tanrıöver, “Böyle bir hekimimiz, bu toplumda, şehirde insanlara şifa olarak ulaşmış ve aynı zamanda entelektüel birikimiyle önemli eserler çıkaran Samet Bayrak hocamızla beraberiz. Ben bu kitabı değerli editörümüzün sözüyle tanımlarım, ‘Güçlük çekmeden güçlü olunur mu'.”

"Bugün hocamızın ortaya koyduğu çalışma önemli olarak tarihe geçti"

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar da, kurumun faaliyetlerinden bahsederek, “Amacımız Gaziantep'in kültür ve edebiyatına katkı sunacak, kültürel ortamı zenginleştirecek kaliteli işler yapmak. Gaziantep ile ilgili çalışmaları elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Samet Bayrak hocamızla daha önce 2 yayın yapmıştık. Bugün hocamızın ortaya koyduğu çalışma önemli olarak tarihe geçti. Bizlere bu fırsatı verdiği için kendilerine de teşekkür ediyoruz. Gazikültür olarak şehrin geçmişten gelen birikimini ortaya koymak ve gelecek nesillere de bir miras bırakmak üzere yazılı, sözlü ve ürün olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Bizler daima sağlıkla ilgili büyük hizmetlerde bulunduk"

Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ise Gaziantep'in sağlık alanında yürütülen birçok çalışmaya değinerek, “Tıbbiyeliler daima kendi öz işini yapmakla beraber, yurt savunması ve bulunduğumuz şehirlerin dertleri için uğraşır. Bizler daima sağlıkla ilgili büyük hizmetlerde bulunduk. Doktor Hayri Meriç 5 yıl Gaziantep'te kalmış. Bu kaldığı zaman diliminde şehrin birçok durumunu kaleme almış ve güzel bir şekilde muhafaza edilmiş. Çalıştığı dönemde zor koşullarda çalışılmış. O dönemde zor şartlarda yapılan hekimlik ve tedavilerle ilgili çok güzel istatistikler var. O zamanın şartlarında şu anda rağbet gören estetikler o dönemde yapılmış. Yeni bir çalışmam daha var 1920-1970 arası Gaziantep'te salgın hastalıklar ve sağlık hizmetleriyle ilgili. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kurulan Kent Arşivi'nden büyük ölçüde yararlandık” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Dr. Samet Bayrak'a Hakan Tanrıöver ve programa katılan Sanko Üniversitesi Rektörü Dr. Güner Dağlı günün anısına hediye ve çiçek verdi.

Lansmanda ayrıca Halil İbrahim Yakar, misafirlere Gazikültür'ün yayınladığı kitaplar hakkında bilgilerin bulunduğu alanı gezdirerek kısa sunumlar yaptı.