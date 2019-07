Gazikültür'den "Gaziantep Gezi Rehberi" kitabı

Hasan Yelken tarafından hazırlanan “Gaziantep Gezi Rehberi” adlı arşiv niteliğinde bir kitap çıkarıldı.

Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in turistik bütün yönlerini ilçeleriyle birlikte ele alan geniş hacimli bir kitabı okuyucuyla buluşturduklarını belirtti. Genel Müdür Prof. Dr. Yakar, “Gazikültür AŞ olarak Gaziantep'in tarihi, edebiyatı, kültürü ile ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Gaziantep'in geçmişteki değerlerini gün yüzüne çıkardığımız gibi, günümüz ve gelecek için önem taşıyan kültürel projeleri de hayata geçiriyoruz. Gaziantep tarih boyunca değişik medeniyetleri bünyesinde barındırmış, farklı kültür zenginliklerinin ve inançların birleşme noktası olmuş bir şehirdir. Bir kültür ve ticaret merkez olma vasfını her daim muhafaza eden Gaziantep, bugün de ülkemize her alanda katma değer üreten şehirlerin başında gelmektedir. Gaziantep sanayi, ticaret ve kültürel anlamda ülke çapında değeri sürekli yükselen bir şehir olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Gaziantep, yolların keşişim noktasındaki konumundan dolayı gelişmiştir. Bu özellik, geçmişten beri Anadolu'nun en önemli kavşak noktasında ve en eskilere kadar giden yaşam alanlarından birinde yaşamaktan kaynaklanmaktadır. Gaziantep bulunduğu stratejik konum itibariyle ilk uygarlıklardan itibaren çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir. İbn-i Haldun'un ‘Coğrafya kaderdir' ünlü sözüne uyan Gaziantep, tarihi süreç içerisinde çeşitli kavim ve medeniyetlerin izdüşümlerini ve kalıntılarını bünyesinde hala barındırmaktadır. Rumkale, Yesemek, Karkamış ve Dülük'te ortaya çıkarılan eserlerden anlaşıldığı gibi, bu bölge dünya medeniyet tarihinde uygarlıkların kesişme noktasını teşkil etmiş, bu haliyle de tarihi ve kültürel zenginliğini her daim muhafaza etmiştir. Birçok medeniyetin bıraktığı tarihi eserler ile dünyanın dört bir yanından turist çeken Gaziantep, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde daha önce Zeugma Antik Kenti ve Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile yer almıştı. Mayıs 2018 itibariyle Anadolu'da başka örneği bulunmayan tarihi su altı şebekesi olan Kastel ve Livasları da dahil ederek toplam üç kültürel değerini UNESCO listesine dahil ettirmiştir. Diğer yandan malum olduğu üzere Gaziantep Mutfağı zenginliği ve çeşitliliği nedeniyle 2015 yılında UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'na katılarak Gastronomi alanında önemli bir başarı yakalamış ve Gastronomi kenti olması tescillenmiştir. ‘Gaziantep Gezi Rehberi' adlı bu çalışma uzun yılların birikimi olarak ortaya çıkmıştır. Gaziantep turizminin pek bilinmeyen yönleri Fotoğraf Sanatçısı Dr. Hasan Yelken'in zengin içerikli fotoğraflarıyla ve deneme türü gezi yazılarıyla bir araya getirilmiş, Gaziantep ve çevresi hakkındaki gezi yerleri derli toplu bir kaynak haline dönüştürülmüştür. Gaziantep'in bu zamana kadar pek değinilmeyen konularına giriş yapılmış ve böylece ortaya Gaziantep'in birçok farklı yönü daha ortaya çıkarılmıştır. Gaziantep'in ilkçağlardaki tarihi, arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan bilgileri, değişik medeniyetlere ait eserleri, Osmanlı dönemi mimari eserleri üzerinde durulmuştur. Kitap başta şehir merkezindeki tarihi ve turistik mekanları özelikleriyle ortaya koyduğu gibi, Gaziantep'in ilçeleri olan Nizip, Oğuzeli, Araban, Karkamış, İslahiye, Yavuzeli, Araban ve Nurdağı'nda bulunan tarihi, arkeolojik ve gezilecek yerler hakkında bilgi verilmiştir" dedi.

Çalışmanın bir özelliğin de Gaziantep'in gezilebilir, görülebilir yerlerine dikkat çekmek olduğunu anlatan Yakar, "Kitap içerdiği aydınlatıcı bilgiler ile onları destekleyen bol fotoğraflı albümü vasıtasıyla uyandırdığı merak sayesinde okuyucusunu, buralara gitmeye, görmeye ve gezmeye adeta zorlamasıdır. Bu bağlamda, önceden beri bilinenlerin yinelenmesi bir kenara, buralara ulaşımın detaylı tarif edilmesi ile de çok faydalı ve kullanışlı bir rehber oluşturulmuştur. Kitabın düzenlenmesinde ilçeler bazında bir ayrıma gidilmiş, okuyucunun ilgi derecesi çerçevesinde aradığı konuyu bağlı olduğu ilçeye göre arayıp bulmasına kolaylıklar getirilmiştir. Bunların yanı sıra metinle birlikte verilen haritalar da yol takibi yaparak arabasıyla gitmek isteyenlere önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Gaziantep Gezi Rehberi'nde bu zamana kadar pek değinilmeyen Gaziantep kanyonlarına, mağaralarına, yeraltı yerleşim yerlerine, eski Roma yollarına yer verilmiştir. Bu çalışma Gaziantep'in geçmişten beri ne kadar farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

Gazikültür AŞ'nin 29'uncu yayını olarak okuyucuyla buluşturulan 312 sayfalık “Gaziantep Gezi Rehberi” adlı kitap, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür AŞ'nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan internet sitelerinde satışa sunuldu.