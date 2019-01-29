Gaziler Mahallesi Muhtar Adayı Gazeteci Yusuf Kılıç çalışmalarına devam ediyor

Gittiği her mahalle sakininden çok iyi geri dönüşler alan Kılıç,” Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz ve daha iyi yaşanabilir bir Gaziler Mahallesi için çok çalışacağız” dedi.

“Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız” sloganı ile yola çıkan ve seçim broşüründe mahallesinin bir an önce çözülmesi gereken sorunları sıralayan Yusuf Kılıç,” Amacımız mahallemizdeki sorunları çözüp, eksiklikleri hemen her kesim tarafından kabul gören sağlık ocağı, taziye evi, sosyal tesis, kapalı pazar yeri ve çocuklar için oyun alanlarının yapılmasına öncülük edip, insanların daha iyi bir ortamda yaşamalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ile yüz yüze görüşen ve seçildiği takdirde eksiklerin giderilmesi için gece gündüz demeden çalışacağını ifade eden Kılıç, “Gittiğimiz, görüştüğümüz tüm mahalle sakinlerinden çok büyük ilgi görüyoruz. Seçim beyannamemizde yer alan mahallemizdeki eksikler herkes tarafından mutlaka yapılması gereken hizmetler olarak değerlendiriliyor. Ben ve ekip arkadaşlarımın bu hizmetlerin getirilmesini sağlayacak, bilgi, birikim ve deneyime sahip olduğumuz dile getiriliyor. Şu ana kadar aldığımız geri dönüşümler ve gördüğümüz destek çok iyi. Biz de bize güvenerek desteklerini esirgemeyen seçmenlerimizin bu güvenlerini boşa çıkarmamak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

31 Mart'ta seçildiği takdirde hak ettiği muhtarlık maaşını mahallesindeki dar gelirli ailelerin eğitimlerine devam eden kız çocuklarına burs olarak dağıtacağını bir kez daha tekrarlayan Gazeteci Yusuf Kılıç, ”Bu sözümüzü seçim beyannamemize de koyduk. Biz göreve ne maaş ve ne de makam için talip olduk. Amacımız sadece Mahallemize hizmet edip, her geçen gün biraz daha fazla hissedilen eksikliklerin giderilmesine öncülük etmek. Bunu da başaracağımıza inancımız sonsuz. Çünkü, uzun yıllardır yaptığım Gazetecilik mesleğim gereği sorunları gündeme taşıyarak çözüm üretilmesine katkıda bulunuyorum. Yaklaşık 30 yıldan bu yana sürdürdüğüm gazetecilik mesleğinden edindiğim tecrübelerime dayanarak mahallemizin sorunlarını da çözeceğimize inanıyorum” diye konuştu.