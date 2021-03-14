Gaziler Mahallesi'ne modern yollar kazandırıldı

Şehitkamil Belediyesi, Gaziler Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışması yaptı. Kısa sürede yapımı tamamlanan yollar, vatandaşın kullanımına açıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziler Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması sonucu mahalleye yeni modern yollar kazandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde tamamlanan nitelikli yollar, vatandaşın hizmetine sunuldu. Yeni yollar, mahalle sakinlerini memnun etti.

"Mahallemiz gerçekten kaliteli hizmet görüyor"

Asfalt çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Gaziler Mahalle Muhtarı Zehra Nur Köşker, “Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olmasından dolayı Şehitkamil Belediyemiz tarafından birçok bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte açılan yolların alt yapı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte belediyemiz tarafından asfalt çalışmalarına başlanıldı. Burada ikamet eden vatandaşlarımız, artık yol sorunu yaşamayacak. Mahallemiz, gerçekten kaliteli hizmet görüyor. Mahalle sakinlerimiz bu durumdan çok memnun. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bu tür çalışmaların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.