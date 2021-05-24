Gaziler Pazar Yeri Eylül ayında hizmete açılacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması için yapımı süren Gaziler Pazar Yeri'nde yaptığı incelemede, pazar yerinin Eylül ayında hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi

İlçenin birçok mahallesine pazar yeri kazandıran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde yapılan bin 950 metrekare alan büyüklüğündeki pazar yerinin inşaat çalışmalarını inceledi. Pazar yerinin içerisinde 120 pazar tezgahı ve zabıta kontrol odası bulunacağı bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapıyı Eylül ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Pazar yeri alanını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ihtiyaca yönelik proje ve yatırımların devam edeceğini aktardı.

“Eylül ayına kadar milletimizin hizmetine sunabilmek”

Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Beykent bölgesi çok geniş bir bölge. Daha önce mahallelere ayrılmazdan önce 1,2,3,4 ve artık 5. etap diye devam eden bir uygulama vardı. Tabi bu alanlar nüfus ile beraber yoğunlaşınca, biz bunları böldük. Beykent Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi, Alparslan Mahallesi ve Gaziler Mahallesi gibi. Şu anda Gaziler Mahallesi'ndeyiz. Beykent bölgesinin tam ortasında, Beykent'in o dönemdeki 1,2 ve 3'e hitap edebilecek noktadaki yerde bir pazar yeri ve alt kısmına ise sosyal tesis yapmıştık. Bu bölgede de nüfus yoğunluğu artınca ve vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda pazar yerine ihtiyaç hasıl oldu. Şu anda önünde bulunduğumuz nokta da yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olan bir alan. Tam mahallenin ortasına denk gelebilecek şekilde bir planlama ile pazar yerini hizmete koyacağız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız, en erken şekilde bitirip, Eylül ayına kadar milletimizin hizmetine sunabilmek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.