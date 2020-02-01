Gazilerden Yunan vekile tokat gibi yanıt

Yeter, Yunan bayrağına saygı göstererek cebine koydu.

Yunan milletvekili Irkçı Loannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı büyük tepki çekti. Türkiye Yunanlı Vekile sert tepki gösterirken, en anlamlı tepki de Gaziantep'ten geldi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, vakıf binasında büyük bir bayrak açarak, basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Yunan bayrağını eline alan Yeter, bayrağa saygı göstererek cebine koydu. Bayrağın bir halkın namusu olduğunu ifade eden Mehmet Yeter, bu ırkçı ve densize en güzel cevabın bu olduğunu belirtti. Yeter “Bayrağımıza yapılan çirkin saldırının provokasyondur. Onlar Türk halkının da yunan bayrağına saldıracağını düşündü ancak Türk halkı sağ duyuludur. Bu oyunlara asla gelmez” diye konuştu.