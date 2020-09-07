Gazimuhtar Paşa Bulvarı trafiğe açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazimuhtar Paşa Bulvarı'nda yürütülen GAZİRAY ve yapımı sonlanan asfalt çalışmasını yerinde inceledi, esnaf ve vatandaştan görüş aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAZİRAY tünellerinin aç-kapa ve istasyonların yapımı doğrultusunda gerçekleştirilen altyapı deplaselerini incelemek amacıyla Gazimuhtar Paşa Bulvarı'na gitti, bölgede çalışmaları tamamlanan hatları, kanalizasyon, yağmur suyu ve 3 adet içme su borusunun yenilemesiyle ilgili bilgi aldı. Ayrıca Başkan Şahin, Gaziray nedeniyle araç trafiğine kapatılan bulvarda, 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde 300 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde sıcak asfalt dökülerek araç kullanımına hazır hale getirilen yolun son durumunu gözlemledi.

Esnaf yenilenen yoldan memnun

Gazimuhtar Paşa Bulvarı'nda esnaf olan Erca Satıcı yenilenen yolun vatandaş memnuniyetine uygun olmasının esnafların işlerinde gözle görülür bir artış getireceğini vurgulayarak,“Şehir merkezinde kullanışlı bir asfalt yapımı araç sahiplerinin güzergahlarına da etki edecek ve bölgenin ziyaretçi kitlesini artıracaktır. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bulvarda yıllardır döner-kebap ustası olarak çalıştığını aktaran Mustafa Dal, ise asfaltı yenilenen yol hakkında şunları aktardı:

“Gördüğümüz kadarıyla trafikte bir rahatlama mevcut. Tabi bu hareketlilik muhakkak esnafı ve mahalle sakinlerini olumlu yönde etkileyecektir. Yenilenen yol, ulaşım açısında araç sahiplerinin seçenekleri arasında yer alacağı için bizim için artı bir nitelik taşıyor. Sadece orta refüjün yapımı kaldı. İnşallah en kısa zamanda o da tamamlanacak.”